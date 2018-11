Coppia di ballerini maremmani conquista il primo posto all’International senior cup

GROSSETO – Simona Ciolfi e Luca Papini si sono aggiudicati il primo posto all’International Senior Cup che si è svolta ieri a Bologna. Nuova vittoria per il ballo maremmano: non è la prima volta che danzatori grossetani raggiungono il podio in varie competizioni nel mondo. I ballerini maremmani Ciolfi e Papini hanno trionfato nella categoria danze standard.