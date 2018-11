Calcio, i mister imparano a usare il defibrillatore: «La sicurezza dei ragazzi è prioritaria»

ORBETELLO – L’Unione Sportiva Orbetello 1908 ha avviato una collaborazione con il comitato lagunare della Croce Rossa per la formazione al primo soccorso e uso dei defibrillatori degli educatori e dei coach del settore giovanile.

“Ringrazio il presidente Michele Casalini e tutta la croce Rossa per la disponibilità dimostrata – dice il presidente del settore giovanile Uso, Ivan Poccia – come promesso appena il presidente Bosi mi ha conferito l’incarico, la sicurezza dei nostri bimbi resta prioritaria rispetto a tutto, e dopo che presso la sede della società fu installato il defibrillatore era necessario che tutti gli operatori fossero messi in condizione di saperlo utilizzare; ed è a questo punto che ho pensato che tutti i nostri mister dovessero essere formati al primo soccorso e all’utilizzo del defibrillatore”.

“Pertanto – prosegue Poccia – la società ha deciso di finanziare i corsi blsd per tutti i mister e grazie alla disponibilità di Croce Rossa oggi sono iniziati i corsi di formazione. Dopo l’affiliazione con la Fiorentina e l’inizio dei corsi blsd continua il rinnovamento del settore giovanile che porterà durante la stagione all’organizzazione di eventi che metteremo a disposizione dei nostri tesserati, da oggi ancora più in sicurezza grazie a questa collaborazione con la Cri”.

Il presidente del settore giovanile