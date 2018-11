4 novembre: «Nessuna celebrazione, gli amministratori hanno preferito passeggiare per Gustatus»

ORBETELLO – «Il Sindaco e la Giunta del Comune di Orbetello si sono dimenticati di commemorare la ricorrenza del 4 novembre e la mancanza è resa ancora più grave dal fatto che è avvenuta nell’anno del centenario» a dirlo, in una nota, è il gruppo consiliare di opposizione Pd-Area Riformista.

«Il 4 novembre – dice il gruppo dell’ opposizione lagunare – è la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate e si commemorano i caduti in guerra, per cui era doveroso a livello istituzionale e morale indire ed effettuare la cerimonia con la deposizione della corona al Monumento ai Caduti in Piazza del Plebiscito.

Esprimiamo, quindi, tutto il nostro dissenso verso gli Amministratori che ieri hanno preferito passeggiare per le vie di Gustatus, dando un pessimo esempio ai nostri giovani».

«Dobbiamo, invece – conclude il gruppo – ringraziare il Circolo Filatelico che organizzando l’esposizione di documenti e cimeli, appartenuti anche ai cittadini orbetellani che parteciparono al conflitto, ha impedito che la ricorrenza cadesse nell’oblio».