Vittoria a tre cifre per gli Under 18 della Gea, Elba Rekord sotterrata 109-22

GROSSETO – La Maregiglio Gea Grosseto torna al successo nel campionato Under 18 con un successo travolgente a spese dell’Elba Rekord con un inequivocabile 109-22.

La formazione avversaria è rimasta sulla scia dei biancorossi di Pablo Crudeli solo nei primi minuti, poi la Gea, grazie ad una bella prestazione corale (sono andati a segno tutti e dodici i giocatori a referto), ha allungato definitivamente, non concedendo praticamente nulla agli elbani, che si sono trovati di fronte una difesa insormontabile.

La palma del migliore va sicuramente a Edoardo Delfino, top scorer con 18 punti, dodici dei quali messi a segno in un secondo quarto da incorniciare. Il tecnico Crudeli ha approfittato della facilità dell’impegno per dare spazio a tutti. In sei al termine dei 40′ sono arrivati in doppia cifra.