Un ottimo inizio non basta all’Atlante, il Prato recupera e la spunta 7-5

GROSSETO – Avvincente 5-7 alla Bombonera fra Atlante Grosseto e Prato, con i lanieri che fanno loro i tre punti con un finale irresistibile.

Nella quinta giornata, ottima la partenza dei biancorossi, in vantaggio con Martin e trascinati da tre reti di Galindo, cui replicano Benlamrabet e Abel. Nella ripresa gli azzurri ingranano la marcia, recuperano lo svantaggio e si portano avanti: decisiva la tripletta di Berti. Per i maremmani quarta realizzazione di Galindo, che si scopre bomber e vola nella classifica marcatori.

ATLANTE GROSSETO: Izzo, Ocampos, Pavel, Martin, Alex, Galindo, Lucchesi, Gianneschi, Cassioli, Falaschi, Senesi D., Borriello. All. Chiappini.

PRATO: Massafra, Vinicinho, Tosta, Abel, Berti, Giurranna, Benlamrabet, Petri, Solazzo, Eric, Bloisi, Laino. All. Carlesi.

ARBITRI: Ghiretti di Ciampino, Fardelli di Cassino; cronometrista Corridori di Roma 1.

MARCATORI: 2’ Martin, 4’, 17, 18′ e 5′ st Galindo, 16’ e 16′ st Benlamrabet, 20′ e 2′ st Abel, 3’ st, 14’ st e 18′ st Berti.

NOTE: ammoniti Tosta, Eric, espulsi al 18′ st Martin, al 20′ st Tosta per somma di ammonizioni; all’11’ st allontanato il tecnico Bini Conti.