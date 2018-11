Tris di vittorie per le giovanili della Pallavolo Grosseto, alle Under 14 il derby

GROSSETO – Tre straordinarie vittorie che profumano di tecnica, affiatamento ed esperienza per le squadre giovanili della Pallavolo Grosseto. A cominciare dal derby vinto a mani basse dalle Under 14 Azzurra contro le coetanee del Grosseto Volley. Gara in discesa per un 3-0 scandito da un 14-25, 12-25 e 17-25. Le convocate: Biserni, Caselli, Chegia, Danaila, Mazzei, Antonini, Toniazzi, Ricci, Silvestri, Bardini, Sallei, Magnani. Dir. Acc. Elena Pasqui.

Nulla da fare per il sestetto livornese del Volley Etruschi Verde, battuto dalle Under 16 Cdp Branca, più organizzate e più forti tecnicamente. Troppa la differenza tecnica e fisica in campo tra i due team. Mister Colella ha messo in campo tutte le atlete a disposizione per provare formazioni e schemi in vista delle prossime due gare, la prima contro il Dream Volley Gialla e poi contro il Migliarino. Le convocate: Ferrante, Forti, Spina, Manaschi, De Simone, Fanciulli, Danaila, Schiavo, Raulli, Di Vito, Lanej, Biagioli. Dir. Acc. Claudio Biagioli.

Vittoria schiacciante nella seconda di campionato per le “tigrotte” dell’Under 13 contro le pari età follonichesi, al Palasport di Follonica. Il risultato è un secco 0-3 che evidenzia una certa differenza tecnica tra le due squadre. Molto buona la prestazione delle grossetane, ineccepibili nel servizio e brave. smettere in difficoltà le rivali, mantenendo alta la concentrazione. Il tecnico Colella ha avuto modo di far girare tutta la rosa a disposizione e tutte le atlete chiamate in causa hanno dato il loro massimo.

“Bravissime tutte, stiamo diventando una vera squadra.” Questo il commento di Roberta Colella al termine della gara. Prossimo appuntamento domenica 11 a Grosseto alle ore 12 alla palestra dell’Iti contro la squadra dell’Elba. Le convocate: Elisa Toniazzi, Federica Sallei, Elisa Di Clemente, Lara Pettorali, Sofia Gregori, Margherita Verni, Emma Belli Rabagli, Asia Barbarossa, Nicole Innocenzi, Chiara Corsi, Benedetta Gargani e Benedetta Guerrini. Dir. Acc. Giulia Branca.