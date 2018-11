Prima sconfitta per le ragazze dei vigili del Fuoco, il Cascina prevale 3-2

GROSSETO – S’interrompe a Cascina la striscia positiva della Prima Divisione femminile dei Vigili del Fuoco. Le ragazze di coach Simone Canapicchi, subiscono la prima sconfitta della stagione, dopo tre successi consecutivi, arrendendosi in casa delle pisane con il punteggio finale di tre set a due e i parziali di 25/13, 21/25, 20/25, 25/19 e 15/6.

A parziale scusante delle maremmane, alcune assenze importanti come quella della palleggiatrice Sofia Bianchi, sostituita dalla giovane Giuseppini e le precarie condizioni di salute della Cavaliere, recuperata all’ultimo momento, ma non al cento per cento della forma, a causa di un attacco influenzale in settimana. La squadra ha comunque fatto quadrato, lottando fino in fondo, senza risparmiarsi. C’è un po’ di rammarico tra le fila biancorosse per avere subito la battuta d’arresto, perchè hanno avuto la possibilità di portare a casa la vittoria. Ma nel quarto set, si sono ripresentate le solite insicurezze, proprio quando le biancorosse dovevano cercare di prendere in mano la partita.

La Pallavolo Cascina rimane comunque una buona squadra. Schierata molto bene in campo, a differenza delle formazioni che le grossetane hanno incontrato nei match precedenti, non ha concesso molto alle ragazze di coach Canapicchi, sbagliando pochissimo. Nei momenti decisivi del match, sono sempre state molto determinate, con i Vigili del Fuoco che invece hanno concesso qualcosa in più. La Pallavolo Cascina è stata molto più concreta concedendo poco alla formazione del capoluogo maremmano, che non è riuscita a recuperare lo svantaggio, dopo essere rimasta indietro nel punteggio come avrebbe voluto.

Vigili del Fuoco Prima Divisione: Giuseppini alzatore, Cavaliere opposto. Centrali Pileri e Zanelli. Schiacciatori di banda Serini e Barbero. Libero Cocco. Nel corso della gara ha fatto il loro ingresso in campo anche Setelia