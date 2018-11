Il Gavorrano non si ripete, finisce 0-0 la sfida con la pari punti Real Forte Querceta

BAGNO DI GAVORRANO – Finisce senza reti fra Gavorrano e Real Forte Querceta, nella decima di campionato del girone E di serie D. I minerari non riescono a sfruttare il fattore campo ma neanche a ripetere il colpaccio dello scorso turno (vittoria con rete nel recupero) e si ritrovano a dividere la posta in palio con gli ospiti, rimanendo appaiati a loro in classifica.

GAVORRANO: Salvalaggio, Ferrante, Mastino, Bartoccini, Gagliardini, Bruni, Moscati, Cela, Gomes, Conti, Lucarelli. A disposizione: Aglietti Pupeschi, Brenci, Grifoni, Pardera, Costanzo, Mori, Carlotti, Koci. All. Rigucci.

REAL FORTE QUERCETA: Puccini, Anichini, Materazzi, Biagini, Romiti, Guidi, Posenato, Fall, Vignali, Rinaldini, Amico. A disposizione: Agozzino, Maffini, Scaramelli, Massoni, Cito, Remedi, Bertoni, Lazzarini, Pesci. All. Bresciani.

ARBITRO: Borriello di Arezzo; assistenti Librale di Roma 2 e Gizzi di Ciampino.

