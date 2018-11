FOLLONICA – Follonica scende in spiaggia per ripulire il suo bene più prezioso dopo l’ondata di maltempo e la devastazione lasciata dalla violenza del mare e del vento. In tanti questa mattina hanno risposto all’appello lanciato sui social e in particolare dai due gruppi facebook della città, “Sei follonichese se” e “Il Golfo di Follonica”, e sostenuto dall’amministrazione comunale.

Da piazza a mare i volontari insieme anche al sindaco Andrea Benini e all’assessore all’ambiente Mirjam Giorgieri hanno ripulito il tratto di spiaggia dalla foce della Gora verso nord lungo viale Italia. Noi abbiamo seguito l’iniziativa con le foto di Giorgio Paggetti.