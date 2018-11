Nuovo incontro per “Familiar-mente”: protagonisti cibo, famiglia ed educazione alimentare

CAMPAGNATICO –

Martedì 6 novembre a Paganico la pediatra Anna Sabatino incontra le famiglie residenti nel comune e in quello di Campagnatico.

“Io, il cibo, l famiglia: educazione alimentare, consapevolezza e benessere” è il titolo dell’incontro gratuito che la dottoressa Anna Sabatino, pediatra dell’ospedale Misericordia di Grosseto terrà martedì 6 novembre, dalle 17 alle 19, a Paganico, nell’aula magna della scuola media di via Malavolti.

La conferenza, rivolta ai famigliari dei bambini dagli zero ai sei anni, agli educatori e altri addetti ai lavori residenti nei Comuni di Civitella Paganico e di Campagnatico, rientra nel progetto promosso dal Comune di Grosseto “Familiar-mente, uno sguardo sull’essere genitore” ed è stata anticipata di due giorni rispetto al calendario presentato: era infatti in programma per venerdì 9 novembre.

Durante l’incontro con Anna Sabatino i partecipanti potranno confrontarsi su temi che spaziano dalla relazione con il cibo e attraverso il cibo a informazioni più pratiche: dall’allattamento allo svezzamento, passando per una corretta alimentazione nella prima infanzia e all’importanza del movimento. La dottoressa sarà comunque a disposizione per rispondere anche a dubbi e curiosità che i partecipanti vorranno condividere su altri temi legati alla salute dei bambini.

I prossimi appuntamenti

“Familiar-mente”, è un progetto sostenuto dalla Regione Toscana, ed è frutto di una collaborazione tra il Comune di Grosseto, l’azienda Usl Toscana sud est, il Coeso Società della salute e le amministrazioni comunali di Roccastrada, Scansano, Civitella Paganico, Campagnatico, Castiglione della Pescaia.

Dopo l’incontro a Paganico “Familiar-mente” torna a Roccastrada con la pedagogista Elisa Vatti (venerdì 9 novembre) a Grosseto, sempre con la dottoressa Vatti (sabato 109.

I prossimi appuntamenti

Sono ancora molti gli incontri in programma in tutti i comuni coinvolti: sarà presente a Paganico, venerdì 9 novembre, la pediatra Anna Sabatino, e a Roccastrada la pedagogista Elisa Vatti, che incontrerà le famiglie di Grosseto sabato 10 novembre. Sempre il 10 Silvia Toschi farà tappa alla biblioteca di Scansano.

Il calendario completo degli appuntamenti è disponibile sul sito del Comune all’indirizzo: www.comune.grosseto.it