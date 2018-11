FOLLONICA – A Follonica è in corso un nuovo intervento dei Vigili del fuoco che, con l’ausilio dell’autogrù, stanno rimuovendo un albero pericolante.

L’albero risulta pericoloso per l’abitazione vicina. Gli interventi chiusi per il maltempo da parte dei Vigili del fuoco, che riguardano le varie tipologie rilevanti e non, sono circa 1051 da lunedi 29 a oggi. Al momento gli interventi ancora in coda sono 48.