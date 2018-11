La Meloni su Twitter: «Tentato stupro a Grosseto episodio inaccettabile, ora tolleranza zero»

GROSSETO – “A Grosseto un egiziano picchia e tenta di stuprare una 50enne in pieno centro, che poi è riuscita fortunatamente a fuggire. L’ennesimo inaccettabile caso di violenza nei confronti di una donna. Non possiamo fingere di non vedere. Ora basta. Tolleranza zero”.

È quanto scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni nel commentare il tentativo di violenza in città.