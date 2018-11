Il Gavorrano ospita la pari punti Real Forte Querceta: vietato sbagliare

BAGNO DI GAVORRANO – Nona di campionato per il Gavorrano, che ospiterà il Real Forte Querceta fra le mura amiche. Per i minerari saranno novanta minuti importanti contro una squadra appaiata a loro per punti fatti e reti in attivo e con la relativa sicurezza di avere una difesa migliore.

I rossoblù sono anche reduci da una vittoria esterna arrivata con una prestazione in crescendo e con una rete in pieno recupero, che ha dato punti e fiducia al gruppo. Vietato però guardare alla classifica che concedere qualcosa ai rivali.

Questi i convocati da mister Rigucci: Salvalaggio, Aglietti, Bruni, Ferrante, Gagliardini, Mori, Mastino, Lucarelli, Pupeschi, Brenci, Koci, Conti, Pardera, Cela, Costanzo, Bartoccini, Grifoni, Moscati, Gomes e Carlotti. Ormai fuori dal gruppo Joseph per la mancata presentazione ad un allenamento dopo una gara ufficiale.

Arbitrerà Borriello di Arezzo coadiuvato da Librale di Roma 2 e Gizzi di Ciampino. Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30 al Malservisi-Matteini.

Il programma della 10a giornata:

Aquila Montevarchi-Sporting Trestina

Scandicci-Aglianese

Gavorrano-Real Forte Querceta

Ghivizzano Borgoamozzano-Sangiovannese

Massese-Bastia

Pianese-San Donato Tavarnelle

Seravezza Pozzi-Sangimignanosport

Sinalunghese-Ponsacco

Tuttocuoio-Cannara

Viareggio-Prato

La classifica:

Tuttocuoio 22 punti; Pianese 19; Ghivizzano Borgoamozzano, Sangiovannese, Ponsacco 18; Trestina 16; Seravezza 14; San Donato Tavarnelle, Aquila Montevarchi, Cannara 13; Real Forte Querceta, Gavorrano 10; Prato 9 (-1 Pen.); Bastia, Sinalunghese, Sangimignanosport 8; Viareggio 7; Aglianese 6; Massese 5; Scandicci 3.