Gol lampo di Collecchi e l’Aglianese piega gli Juniores del Gavorrano

AGLIANA – Ko di misura per gli Juniores nazionali del Gavorrano, superati 1-0 dalla quarta Aglianese. In terra straniera i giovani rossoblù privi dello squalificato mister Biagiotti subiscono la rete che decide il match al 2′ per iniziativa di Collecchi, senza riuscire a raddrizzare il risultato. Bravi a gestire il risultato i neroverdi, fra le migliori difese del girone G.

AGLIANESE: Niccolini, Collecchi, Grazini, Zinna, Chiti, Bigalli, Landolfi, Iorio, Garunsa, Bibos,Dingori. A disposizione: Giuntini, Bellucci, Sali, Macchioli, Niccoli, Sogni, Cullhaj, Kishta, Nina. All. Del Bianco.

GAVORRANO: Poggialini, Balloni, Righini, Xhafa, Giacinti, Cinea, Lucchesini, Cordovani, Brunacci, El Guerouani, Scala. A disposizione: Petruccelli, Molha, Pastore, cavallini, rosali, Rubegni.

ARBITRO: Pistelli di Pisa.

MARCATORI: 2′ Collecchi.