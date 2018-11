Emozioni e divertimento, così Halloween diventa la festa della collaborazione

MASSA MARITTIMA – Ci sono serate con il botto. E così è stato Halloween a Massa Marittima.

Nonostante la minaccia del brutto tempo, i vicoli si sono riempiti di bambini e di adulti mascherati in un crescendo di emozioni e di divertimento. E che importa se la festa di Halloween non è nella nostra tradizione? In realtà si innesta su riti antichi e mai sopiti, dove l’avvento dell’inverno riaccende paure ancestrali, il buio , il freddo , la mancanza di cibo, la morte. E allora diventa bello di vincere le proprie paure insieme agli altri e poi sfilare con tutti i mostri, ognuno con le sue paure, in corteo per liberarsene in un falò che illumina e riscalda.

La ricetta di una serata così riuscita? La collaborazione. Solo così attraverso la collaborazione tra le realtà più vitali e volenterose di Massa Marittima nasce un appuntamento che da quest’anno, giunto al terzo anno, si può definire fisso.

E così L’associazione della Casina di Babbo Natale, l’Associazione delle Brutte persone e la Proloco, che hanno organizzato la festa fin dal primo anno, e il comitato festeggiamenti San Bernardino che si è aggiunto quest’anno, si prendono i complimenti di tutti. E a loro volta ringraziano L’associazione Liber Pater, L’Istituto Superiore Bernardino Lotti, il terziere di Cittavecchia e il Gruppo Fotografico per la fattiva collaborazione.