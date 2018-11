Ecco le borse di studio per gli studenti più bravi

SANTA FIORA – Prosegue l’iniziativa del Comune di Santa Fiora per incentivare gli studenti a dare il massimo a scuola. Anche quest’anno sono state assegnate delle borse di studio agli alunni meritevoli delle scuole medie e superiori da parte dell’amministrazione comunale, nel corso di una cerimonia che si è svolta nella sala del Popolo.

“Il Comune riconosce l’importanza e il ruolo svolto dalla scuola per il futuro dei ragazzi – commenta il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi –lo studio richiede impegno, dedizione e amore. Il conferimento della borsa di studio vuole essere prima di tutto una gratificazione e al tempo stesso un incoraggiamento per gli studenti meritevoli a proseguire con il massimo impegno il percorso scolastico avviato”.

“C’è anche la volontà – aggiunge Federico Balocchi – di consolidare l’attaccamento dei ragazzi con il loro territorio di appartenenza: il riconoscimento pubblico del valore dei nostri studenti fa bene a tutta la comunità. Mi congratulo con i premiati, con le insegnanti e soprattutto con le famiglie di questi ragazzi che svolgono un ruolo fondamentale di supporto, per la buona riuscita dei figli a scuola. Durante la cerimonia ho invitato i ragazzi a mettere impegno in tutto ciò che fanno, anche nelle attività extrascolastiche e ad appassionarsi per qualcosa, perché è importante coltivare degli interessi. ”

Ma ecco gli studenti meritevoli che hanno ottenuto la borsa di studio: per la prima classe della scuola secondaria di primo grado sono stati premiati Vanessa Rocchi; Daniele Mazzolai; Cristiano Moroni. Per la classe seconda: Giulio Verdi; Ylenia Cenni e Yacopo Rossi. Per la terza, tutti ex aequo: Giulia Gaina; Stefania Martini; Angelo Orsucci e Bernardo Simi.

Per la scuola secondaria di secondo grado sono stati premiati: Chiara Goracci e Anna Pomoni della classe prima; Alice Balocchi e Letizia Bai della classe seconda; Nicola Anzidei; Rebecca Angelini e Federica Bocchini della classe terza; Daniele Anselmi e Denis Kini di quarta; Angela Arena; Gabriele De Biase e Anxhela Gjoni di quinta.