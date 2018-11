Danni del maltempo: «Stiamo concordando agevolazioni economiche per le attività colpite»

ORBETELLO – “Il Presidente del Consorzio Maremmare, Bruno Nocera si è recato presso le strutture danneggiate dal maltempo dei giorni scorsi per constatare con i propri occhi i danni che gli imprenditori turistici hanno ricevuto” a farlo sapere una nota del consorzio Maremmare.

“Il Presidente inoltre – prosegue la nota – si è incontrato con il Direttore Generale di Banca Tema, Fabio Becherini,banca da sempre vicina ai Consorziati di Maremmare, per concordare agevolazioni economiche per gli associati. Il Consorzio Maremmare ha come primo scopo la promozione turistica della costa d’Argento ma è sempre vicino ai propri consorziati anche per risolvere problemi di natura territoriale.”