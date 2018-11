Cp Grosseto di scena a Prato, servono i tre punti

GROSSETO – La terza giornata del campionato di serie B di hockey pista, che va in scena su tutti i campi domenica alle 18, propone per il Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox la trasferta sulla pista dell’Ecoambiente Maliseti Prato, una delle quattro formazioni ancora a zero punti. Per il quintetto biancorosso, che nei primi cento minuti ha espresso un gioco convincente, c’è insomma la possibilità di rimanere in testa alla classifica del girone D.

«Ci aspetta la più abbordabile delle squadre di Prato – sottolinea l’allenatore Massimo Mariotti – dobbiamo però evitare cali di tensione per mettere in tasca altri tre punti».

«Il campionato è lungo – prosegue il Ct azzurro – ma l’importante è arrivare tra le prime due formazioni del girone in ottica playoff. Le avversarie più pericolose? Sicuramente Follonica A e Hockey Prato, ma attenzione a Siena e Camaiore, due quintetti contro i quali occorrerà comunque dare il massimo».

L’Edilfox si presenta a Prato con la stessa formazione delle prime due partite (concluse con identico risultato di 12-4), dopo che Alessandro Saitta ha recuperato da una botta ad un dito. L’unico assente sarà proprio l’allenatore Massimo Mariotti, impegnato con un raduno federale in Veneto e sostituito in panchina dalla coppia Marco Zanobi e Fillippo La Spina. Mariotti ha comunque lasciato le direttive ai due tecnici; al resto penseranno i ragazzi che si alterneranno in pista e che sembrano aver già acquisito un ottimo amalgama, grazie all’ottimo lavoro che viene svolto durante la settimana.

I convocati: Michael Saitta, Bruni; Alessandro Saitta, Gucci, Vecoli, Lugli, Rosati, Gemignani, Brunelli, Battaglia.

Le gare del terzo turno: Ecoambiente Maliseti Prato-Edilfox C.P. Grosseto, Follonica B-Hockey Siena, Cgc Viareggio-Follonica A, Camaiore-H.Viareggio, Carispezia Sarzana-Hockey Prato.

Classifica: Edilfox Grosseto, Follonica A, H. Viareggio, Hockey Prato 6; Hockey Siena 4; Camaiore 1; Sarzana, Maliseti, Follonica B, Cgc Viareggio 0.