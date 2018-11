Cambio al vertice: Progetto Porto Ercole chiama a raccolta i soci per eleggere il nuovo presidente

PORTO ERCOLE – L’associazione Progetto Porto Ercole chiama a raccolta i propri soci ell’assemblea che si terrà nei locali della Sala Franchino il 10 novembre alle 17, convocata per eleggere un nuovo presidente in vista d.

«Siamo arrivati a un importante giro di boa per quello che, in questi due anni, e’ stato, per noi, anche un percorso formativo che ha accresciuto le nostre conoscenze dandoci la consapevolezza di poter proporre nuove idee per la modernizzazione del nostro paese – dice l’associazione in una nota – la nostra nuova formula di associazionismo e’ stata brillantemente condotta in questi due anni dal nostro presidente Franco Trillocco che lascera’ l’incarico con una relazione sull’attivita’ svolta dal gruppo. Tutto questo avverra’ nell’assemblea dei soci che si terra’ nei locali della Sala Franchino il giorno 10 novembre alle ore 17:00. All’ordine del giorno l’elezione del nuovo presidente, del segretario e dei coordinatori».

«Il nuovo presidente – sottolinea la nota – avra’ l’onere e l’onore di portare avanti il programma dell’Associazione nella speranza che sempre piu’ cittadini, in particolare giovani, vogliano partecipare alla nostra attività. Lo scopo dell’Associazione è quello di cercare di sviluppare idee e progetti volti a creare nuove occasioni di lavoro per i ragazzi e migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini, valorizzando le enormi opportunita’ che il nostro territorio e il nostro mare sono in grado di offrirci».