Tenta di stuprarla in un parcheggio in centro: picchiata la donna finisce in ospedale

GROSSETO – È stata aggredita da un uomo nel parcheggio degli arcieri. Una donna è finita in ospedale, ieri, dopo un’aggressione in pieno centro, a Grosseto. Un uomo avrebbe tentato di violentare la donna, malmenandola nel momento in cui la donna ha opposto resistenza.

Un collega della donna ha poi inseguito l’aggressore sino a via Senese, dove è entrato dentro un albergo chiedendo ai dipendenti di telefonare alle forze dell’ordine.

«Erano le 7, l’uomo era concitato, forse non aveva il telefono con sé e ci ha detto di fare noi una telefonata. Ha detto che la donna aveva il volto tumefatto» raccontano le dipendenti dell’hotel. Gli agenti sono poi intervenuti arrestando il presunto aggressore. «Quando l’uomo è ripassato ha incrociato le braccia facendo il gesto delle manette e ha alzato il pollice facendo capire che l’arresto era andato a buon fine».

E sono molte le polemiche in merito alla sicurezza di quel parcheggio, specie per le donne che si trovano da sole quando lasciano l’auto.