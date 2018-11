LUCCA – Narcos e la Casa di carta, Daitarn e Elsa di Frozen, i Manga e Alice del paese delle meraviglie, le principesse dei cartoon Disney, il Trono di spade, Actarus, l’immancabile Harry Potter e i fumetti erotici giapponesi.

A Lucca Comics la fantasia è la vera protagonista oltre all’arte di ciascuno di inventarsi un “travestimento” quanto più simile al proprio idolo. Anche quest’anno sono tantissimi i maremmani appassionati di fumetti che hanno scelto di visitare la città di Lucca in quello che è sicuramente l’evento più grande ospitato dalla città.

In tanti hanno sfilato per le vie di Lucca, alcuni travestiti e altri come semplici spettatori, vistando gli stand a tema e partecipando alle mega sessioni di giochi di ruolo.