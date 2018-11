GROSSETO – Sei maremmano se dici: un mi fa illezzi’!

Lezzo è parola “multitasking” nel senso che può assumere differenti significati. Lezzo è infatti, per esempio, sinonimo di sudicio, ma nel senso che si vuol dare all’espressione “Non mi fa illezzi'” il significato è un altro. In questo caso lezzo sta ad indicare il nervosismo che prende di fronte a qualcosa che va storto e che ci provoca un senso di disappunto, di fastidio evidente.

“Lasciami sta’ che so’lezzo” è un modo per mettere sul chi va là il nostro interlocutore, perché sappia che proprio non è aria. “Mammina come sei lezzo!”, si dice a colui o colei che si pone nei nostri riguardi in modo nervoso e scostante. Oppure – ed è il caso di questi giorni uggiosi -: “Questo tempo mi mette un lezzo addosso…”. Insomma: so’ lezzo. Capito?

