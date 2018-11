Scrutatore di seggio elettorale: c’è ancora tempo per le domande

GROSSETO – I cittadini che desiderano iscriversi all’Albo delle persone idonee a ricoprire il ruolo di scrutatore di seggio devono fare domanda entro il 30 novembre.

Le domande dovranno essere compilate, utilizzando un modulo ad hoc disponibile all’ufficio Elettorale in via Saffi 17 o sul sito dell’Ente nella sezione “Novità”.

Le domande si potranno presentare direttamente all’ufficio Elettorale in via Saffi 17 nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, mentre il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17; oppure si potranno inviare per fax (0564 488590 – 25164), per email (ufficio.elettorale@comune.grosseto.it) o per posta elettronica certificata (comune.grosseto@postacert.toscana.it).