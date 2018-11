Pallavolo, le ragazze dei Vigili del Fuoco a Cascina senza Bianchi e con tre atlete incerte

GROSSETO – I Vigili del fuoco di Grosseto tornano in campo, dopo la sosta forzata della scorsa settimana. Come si ricorderà, il sestetto biancorosso che milita nel campionato di Prima Divisione femminile non ha giocato per l’assenza dell’Elba, impossibilitata ad arrivare nel capoluogo maremmano a causa delle avverse condizioni meteorologiche del mare.

Il quarto turno, vede le ragazze del gruppo sportivo di Via Carnicelli andare a fare visita alla Pallavolo Cascina alle ore 18. Coach Canapicchi ha diversi problemi di formazione da risolvere. Primo fra tutti quello dell’assenza della palleggiatrice Sofia Bianchi che non sarà con la squadra per problemi di lavoro. Tutto il gioco delle grossetane dovrà passare attraverso la seconda palleggiatrice, Elisa Giuseppini.

Altra tegola piovuta all’improvviso è quella dell’influenza che ha colpito in settimana l’opposto Noemi Cavaliere e ancora in forse per la gara di oggi. La buona notizia è il rientro dall’estero di Denisa Setelia, giovane schiacciatrice di banda , che però non si è potuta allenare questa settimana. Le altre assenze riguardano la Esposito e la Balducci, ma il tecnico dei Vigili del Fuoco spera ancora di recuperarle in tempo.

La compagine grossetana si aspetta un Cascina tecnicamente forte e molto motivato. Le giovani maremmane cercheranno di dare il meglio, in una partita sicuramente non facile nel tentativo di non rimanere troppo staccate dalla testa del girone.