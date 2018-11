Maltempo, danni all’impianto sportivo: «Dall’opposizione strumentalizzazione deplorevole»

SCARLINO – “E’ veramente deplorevole, in un momento di grave difficoltà a livello nazionale per gli eventi meteo che hanno interessato pesantemente anche Scarlino, che venga strumentalizzato un danno all’impianto sportivo del Puntone come ha fatto il consigliere Travison” a dirlo è il primo cittadino, Marcello Stella.

“Ci sono state punte di vento di oltre 170 km/h che hanno provocato danni anche ad impianti sportivi molto simili al nostro e più nuovi a Grosseto – prosegue il sindaco -invece di strumentalizzare, sarebbe stato più etico informarsi almeno su ciò che era successo nel nostro territorio com’è successo in tutte le altre zone colpite dal maltempo, dove è stato fatto un fronte comune che è andato al di là degli schieramenti politici, senza squallidi attacchi”.

“Sono sicuro che i cittadini di Scarlino – conclude Stella – si renderanno conto di questa mancanza di sensibilità rispetto ai danni che si sono verificati”.