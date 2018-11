L’Atlante Grosseto ospita il Prato e attende il transfert dell’italo brasiliano Muraca

GROSSETO – Quinta giornata di campionato di serie A2 di calcio a 5 per l’Atlante Grosseto, che se la vedrà con il Prato fra le mura amiche. Gara molto delicata per i biancorossi alla ricerca di togliere zero punti dalla classifica in un derby contro i bianco azzurri dell’ex Berti.

Dopo la consueta rifinitura ed un giovedì con doppia seduta di allenamenti, il mister Tommaso Chiappini ha convocato per il derby toscano contro i pratesi i seguenti giocatori: Boriello, Izzo, Ottaviani, Jose Ocampos, Marc Galindo (ancora non pienamente recuperato), Paul Pavel, Lucchesi, Gianneschi, Cassioli, Falaschi, Senesi D., Daniel Martin e Gonzalez; indisponibile per infortunio Gaetano Senesi e attesa del transfert dall’Inghilterra per l’ultimo arrivato, l’italo-brasiliano Victor Muraca, laterale.

Arbitreranno Ghiretti di Ciampino e Fardelli di Cassino, cronometrista Carradori di Roma. Il fischio d’inizio è domani sabato alle 15 alla Bombonera.

In campo anche tutte le altre formazioni biancorosse. Mentre le ragazze andranno oggi ad incontrare la capolista a Prato, domenica gli Under 19 alle ore 11 incontreranno la Futsal San Giovannese mentre gli Under 17 alle ore 13 sempre al Palabombonera incontreranno la formazione pisana del Fivetofive.