La Pallavolo Follonica chiamata al riscatto contro la peggio classificata Santa Croce

FOLLONICA – La Pallavolo Follonica Hotel Parrini è chiamata al riscatto dopo il netto ko subito a Calci. Al Palagolfo arriva l’Under 21 Lupi Santa Croce: si gioca domani sabato 3 novembre alle 21 per la quarta giornata del campionato regionale di Serie C.

Una partita che mette di fronte alle azzurre di coach Rossano Rossi una squadra ancora ferma a zero punti in classifica: solo sconfitte per le pisane in questo primo scorcio di campionato e un solo set conquistato nell’ultima partita. La Pallavolo Follonica, invece, ha messo insieme 4 punti nelle prime tre giornate, per effetto di una vittoria e una sconfitta di misura. Un bottino in linea con gli obiettivi della squadra, neopromossa in categoria. Ma ora c’è da rialzarsi dopo il 3-0 rimediato sul campo dell’Entomox Peimar Calci.

«Nel campionato di Serie C – dice il direttore sportivo della Pallavolo Follonica, Germano Pasquinelli – non esistono partite facili o abbordabili. Ogni punto e ogni vittoria vanno conquistati con i denti, e questo la squadra lo sa bene. Per questo non deve trarci in inganno il fatto che i nostri avversari siano ancora fermi a zero punti in classifica: è una classifica bugiarda, perché finora hanno affrontato tutte squadre ddi prima fascia, favorite per la vittoria finale. Per questo dobbiamo affrontare la partita con il Santa Croce con la massima concentrazione possibile e portare a casa la vittoria, per continuare a restare in media salvezza. In settimana ci siamo allenati bene, nonostante il maltempo, e tutte le giocatrici dovrebbero essere disponibili. Rinnovo l’appello a tutti gli sportivi follonichesi di essere presenti al Palagolfo per tifare le azzurre».

Il programma della 4a giornata – Serie C girone A:

Pallavolo Cascina-Pallavolo Delfino Brescia

Lupi Estintori San Miniato-Fanball Il Discobolo

Errepi Mtk Grosseto-Entomox Peimar Calci

Volley Sei Rose Rosignano-Luca Consani Grosseto

Pallavolo Follonica-U21 Lupi Santa Croce

Volley Pantera Lucca-Baia del Marianio Volley Cecina

Fiora Buggiano-U21 Pediatrica Specialist

La classifica:

Fiora Buggiano, Baia del marinaio Volley Cecina 9 punti; Pallavolo Cascina 6; Entomox Peimar Calci, U21-Pediatrica Specialist, Volley Pantera Lucca 5; Volley Sei Rose Rosignano, Lupi Estintori San Miniato, Pallavolo Follonica, Errepi Mtk Grosseto 4; Luca Consani Grosseto, Pallavolo Delfino Pescia 3; U21-Lupi Santa Croce 2; Fanball Il Discobolo 0.