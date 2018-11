Infiltrazioni d’acqua al Palagolfo, rinviata Pallavolo Follonica-Lupi Santa Croce

FOLLONICA – Il maltempo ferma ancora lo sport in Maremma. “A causa dell’inagibilità del Palagolfo – questo il comunicato della Pallavolo Follonica – per le infiltrazioni d’acqua dovute al maltempo, la partita contro il Lupi Santa Croce di Serie C femminile in programma domani sera, sabato 3 novembre alle 21, non potrà disputarsi ed è rinviata a data da destinarsi. Il sindaco di Follonica e i Vigili del fuoco hanno dichiarato il parterre del Palagolfo inagibile e hanno comunicato la decisione alla società, che ha informato la Federazione”.