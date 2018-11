Il Flamengo balla da solo, primo ko per il Crystal Palace

GROSSETO – Nonostante il ponte delle festività e le difficoltose condizioni meteo di lunedì c’è stato spazio per la disputa di alcune gare dei tornei di calcio a 5 Uisp, tra recuperi e gare di coppa europee. La più importante è stato il recupero del campionato di serie A, con il Flamengo Futsal che ha inflitto la prima sconfitta dopo più di un anno al Crystal Palace, un 8 a 5 che catapulta di diritto il team di Niccolaini nel novero delle favorite alla vittoria finale. Margiacchi, Barelli e Montagnani gli artefici del successo, nonostante le doppiette di Tino e Briaschi.

Per la serie B, Montalcino di misura (6-5) sul Tpt Pavimenti con le doppiette di Pacenti e Pierangioli, mentre per il girone B di serie C, largo successo per il Caffè Banda su I Grifoni: nel 15 a 5 finale c’è gloria per Benini e Frullani. Nell’anticipo della quarta giornata del campionato di Capalbio/Manciano/Polverosa, Marchi fa ancora una volta le fortune dei Pischelli che battono 9 a 5 il Gingillacchero e si portano momentaneamente in testa.7

In Champions League passo avanti importante per l’Fc Labriola 1931 che supera 8 a 4 la Bottega del Pane: poker per Fazzi, che regala un vantaggio importante in vista del ritorno al team di Fallani. In Europa League pratica pressoché archiviata per il Bascalia, capace di matare 12 a 3 l’Atletico Barbiere: sugli scudi Petcov e Topada.

Nell’altra gara disputata, successo di misura per l’Lg Tenda da Sole sull’Etrusca Vetulonia: 4-3 a favore del team dei fratelli Tosoni, ma la doppietta di Marchione tiene apertissimo il discorso qualificazione. Nella Coppa di Follonica, invece, il Gisa Costruzioni vince a tavolino contro il Bar Zio e Zia e si aggiudica il proprio raggruppamento.