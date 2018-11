ORBETELLO – La seconda giornata di Gustatus, graziata dal meteo, ha fatto il pieno: in tantissimi sono arrivati nel centro storico per visitare la ormai tradizionale kermesse, giunta alla tredicesima edizione e ideata dall’allora sindaco Altero Matteoli.

Proprio a quest’ultimo, che ha perso la vita in un tragico incidente stradale in Maremma, è dedicata questa edizione di Gustatus: durante la cena inaugurale sono state spese parole di grande stima nei confronti di Matteoli da parte dell’amministrazione comunale e da parte del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, che ha tagliato il nastro della manifestazione, dopo aver concesso l’alto patrocinio del Parlamento Europeo come “perfetto esempio di iniziative enogastronomiche della Maremma Toscana e delle sue tradizioni” nell’Anno europeo del Patrimonio Culturale.

di 5 Galleria fotografica Gustatus 18









Nella giornata di ieri si è tenuto anche un convegno in onore di Matteoli, durante il quale il senatore Roberto Berardi ha ribadito l’importanza di mettere in sicurezza l’Aurelia, strada dove l’ex sindaco ha trovato la morte.

Gustatus proseguirà fino a domenica con tanti appuntamenti dedicati al cibo e non solo: sono molti, infatti, gli eventi in calendario dedicati anche all’arte e alla cultura. Durante tutta la durata della manifestazione, inoltre, si potrà godere del panorama di Orbetello e dell’Argentario dalla suggestiva ruota panoramica installata temporaneamente sotto le mura di levante.