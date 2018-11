Elba Rekord e Livorno prossimi scogli delle giovanili della Gea. A riposo le Under 14

GROSSETO – Terzo turno casalingo consecutivo per la Maregiglio Gea nel campionato Under 18 Silver. I ragazzi di Pablo Crudeli, dopo il roboante successo a spese della Fides Livorno e la sconfitta a fil di sirena contro il Meloria Basket, si confrontano domani sabato alle 15,45 al Palasport di via Austria con l’Elba Rekord, con l’obiettivo di tornare al successo. Il tecnico argentino in settimana ha cercato di lavorare sulla determinazione e la continuità di rendimento, dopo che nell’ultima uscita s’è registrato un calo nel terzo quarto.



Secondo impegno dell’anno domenica alle 9, sul campo dell’Us Livorno, per gli Under 14 allenati da Elena Furi, che hanno riscosso i complimenti da tutto lo staff per l’ottimo comportamento nel match d’esordio. Turno di riposo invece per il Simply Market di Luca Faragli che partecipa al campionato Under 14 femminile.