Come aiutare le imprese? Arriva il corso di social media marketing per commercio e turismo

GROSSETO – Tutte le opportunità del social media marketing per una attività commerciale. Spesso si sente parlare di come una buona gestione dei social possa aiutare il commercio e il turismo. Ma non è facile districarsi tra tanti differenti strumenti che oggi i canali web offrono.

Proprio per questo l’Ebct del Turismo, Ente Bilaterale di Confesercenti offre, attraverso l’agenzia formativa Cescot una nuova opportunità. Un corso di formazione specifico, con lezioni differenziate per il settore del commercio e del turismo. Il corso si intitola “Sii… social: le opportunità del social media marketing per la tua attività”. Tra l’altro il corso è gratuito per per lavoratori e datori di lavoro che iscritti all’Ebct, l’Ente bilaterale per il turismo e il commercio.

Il corso avrà come docenti esperti e tecnici del settore che adotteranno metodologie didattiche pratiche anche attraverso la simulazione.

Le lezioni si svolgeranno nei giorni: 12 novembre 9-13 Commercio, 19 novembre 9-13 Commercio, 13 novembre 15.30-17.30 Turismo, 20 novembre 15.30-17.30 Turismo.

Per iscriversi (c’è tempo sino al 10 novembre) è necessario contattare gli uffici Cescot Formazione, via de’ Barberi 108, Grosseto, telefono 0564.438809-03, e-mail info@cescot.grosseto.it