ULTIM’ORA – Nuova allerta meteo: scuole chiuse anche domani. Ecco dove

FOLLONICA – Scuole chiuse domani a Follonica e Scarlino a causa del perdurare del maltempo. Le previsioni parlano infatti di una nuova allerta arancione, che ha portato i sindaci a disporre la chiusura delle scuole della zona nord (una decisione condivisa anche con il sindaco di Piombino).

«La situazione è ancora critica – afferma il primo cittadino di Follonica Andrea Benini – le caditoie,dopo il maltempo dei giorni scorsi, non sono ancora del tutto pulite, come anche i sottopassi, inoltre ci sono anche alberi ancora da mettere in sicurezza. Per la sicurezza dei ragazzi abbiamo deciso di chiudere gli istituti scolastici».