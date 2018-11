Spacciano droga nel palazzo abbandonato, blitz della Polizia

GROSSETO – La Polizia ha denunciato per spaccio e ricettazione tre cittadini marocchini, avviando anche le procedure di espulsione dal Paese in quanto gli uomini, tutti sprovvisti di documenti, sono risultati immigrati irregolari.

I tre stranieri, 27, 25 e 19 anni, sono stati individuati dalla Polizia nella tarda mattinata di ieri, su segnalazione di alcuni cittadini che avevano visto gli uomini aggirarsi negli stabili abbandonati di via De Barberi.

Alla vista delle forze dell’ordine, i tre avevano tentato di allontanarsi rapidamente, cercando anche di disfarsi di un involucro gettandolo a terra. Gli agenti hanno però fermato gli uomini e recuperato l’involucro che conteneva cocaina: è scattata a quel punto la perquisizione e i tre sono stati trovati in possesso di circa 650 euro in banconote di vario taglio e di 7 involucri, che contenevano 1,7 grammi di cocaina. All’interno dello stabile, inoltre, sono state rinvenute 7 biciclette, di cui i tre giovani non sapevano indicare la provenienza, ma di cui ammettevano di essere gli utilizzatori.

I tre cittadini marocchini sono stati, perciò, portati in Questura per l’identificazione e, successivamente, denunciati per spaccio di stupefacenti e per ricettazione in concorso; due di loro hanno diversi precedenti per spaccio e reati contro la persona e il patrimonio. I giovani sono stati, infine, accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione per le procedure di espulsione dal territorio dello Stato.