BACCINELLO – Ancora danni del maltempo in provincia di Grosseto. Il temporale intenso di questa notte ha causato l’esondazione di un fosso nel centro abitato di Baccinello, dove l’acqua ha invaso anche un’attività commerciale, in particolare un forno.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che con i loro mezzi hanno operato per ridurre l’allagamento. E l’emergenza maltempo continua a interessare la Maremma: sono infatti ancora più di 100 gli interventi in coda per i vigili del fuoco.