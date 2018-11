Maltempo, la commissione ambiente della Regione arriva in Maremma per la stima dei danni

GROSSETO – Il presidente della commissione Ambiente e territorio in Consiglio regionale Stefano Baccelli ha organizzato un sopralluogo venerdì 2 novembre nei luoghi colpiti dal maltempo di questi giorni, nello specifico nelle zone di Orbetello e Castiglione della Pescaia.

“Ho ritenuto necessario attivarmi come presidente di Commissione dopo i gravi fenomeni di maltempo che si sono verificati in questi giorni e hanno colpito gravemente la nostra costa. – spiega Baccelli – La Regione si è mobilitata con tempestività, dichiarando lo stato di emergenza e mettendo in campo fin da subito risorse per gli interventi più urgenti. Adesso bisognerà stabilire con precisione l’entità dei danni avvenuti per poter quindi elaborare risposte precise e adeguate in favore delle località colpite. L’auspicio è, con la giornata di venerdì, quello di fornire un contributo fattivo alla ricognizione di quanto accaduto e alla predisposizione di un piano di interventi completo e efficace, per questo saremo lì coi componenti della commissione e i consiglieri dei territori”.

La giornata è così articolata: Orbetello (ore 9,30, ritrovo presso stabilimento balneare “Il tempio di Ansedonia”), Castiglion della Pescaia (ore 12, ritrovo presso la sede del palazzo comunale), Piombino (ore 14,30, ritrovo presso camping Pappasole, località Torre Mozza), Rosignano (ore 16,30 ritrovo presso ristorante “Il giardino”).