Il maltempo ferma la pallacanestro, rimandate le gare del Follonica Basket

FOLLONICA – Il brutto tempo obbliga il Follonica Basket a rinunciare ai propri impegni di campionato.

La Promozione era attesa lunedì 29 ottobre alle ore 21.30 ma il maltempo ha consigliato le due squadre a rinviare la partita a venerdì 30 novembre ore 21.30, mentre l’Under 18 attesa a Portoferraio domenica 28 ore 17.30 recupererà il 28 novembre alle 18,20.

Nei due campionati sono state molte le partite rinviate, infatti in Promozione nella terza di andata sono saltate anche Stagno-Chimenti Livorno e Jolly Livorno-Piombino mentre nell’Under 18 è da recuperare anche Pallavolo Grosseto-Pielle Livorno.

Questi i risultati delle gare giocate in Promozione:

Pallavolo Grosseto-Ponsacco 55-56, Rosignano-US Livorno 65-57, Volterra-Ies Pisa 83-55

La classifica: Rosignano 6 punti; Piombino, US Livorno 4; Follonica, Ghezzano, Volterra, Pisa, Jolly Livorno, Chimenti Livorno, Stagno, Ponsacco 2; Grosseto 0.

Prossimo turno Promozione Mas – Girone D:

Piombino-Stagno, Ponsacco-Jolly Li, Ghezzano-Grosseto, Ottica Bracci-US Livorno, Chimenti Li-Volterra,Pisa-Rosignano

Prossimo turno Under 18 terza di andata:

Gea Grosseto-Elba, Follonica Piombino (3 novembre ore 18 Palagolfo), Meloria Li-Fides Li, Pielle Li-Rosignano, Argentario-Pallavolo Grosseto

I risultati della 2a di andata:

Gea Grosseto-Meloria Livorno 58-60, Fides Livorno-Rosignano 28-56, Piombino-Argentario 45-69

La classifica: Argentario,Meloria 4 punti; Gea, Pallavolo Grosseto, Pielle, Rosignano 2; Follonica, Fides, Piombino, Elba 0.