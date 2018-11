Danni del maltempo: «E’ importante documentarli, da Cna massimo supporto alle imprese»

GROSSETO – Dopo gli eventi atmosferici degli ultimi giorni, che hanno messo in ginocchio gran parte della provincia di Grosseto, Cna, l’associazione provinciale degli artigiani, chiede attenzione per le imprese danneggiate.

“I danni che si registrano in molti comuni del territorio, soprattutto sulla costa. da sud a nord, di Grosseto – spiega Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto – hanno interessato, purtroppo, molte aziende anche nostre associate, che in queste ore si stanno adoperando per i primi interventi di ripristino e messa in sicurezza”.

“Come Cna Grosseto, quindi, prendiamo atto della richiesta da parte della Regione dello stato di calamità e auspichiamo che anche i Comuni interessati facciano la loro parte a supporto delle imprese che stanno vivendo una situazione tutt’altro che semplice”, aggiunge Bramerini.

Cna Grosseto è disponibile, attraverso la sede provinciale e gli uffici di zona distribuiti in tutta la provincia, per dare agli associati informazioni e il supporto necessario, e ricorda che è importante documentare i danni subiti e le spese sostenute “…per poter certificare, se si verificassero le condizioni, il lavoro svolto e accedere ad eventuali rimborsi – conclude Bramerini – che ci auguriamo vengano messi a disposizione anche a livello nazionale, visto che purtroppo gli eventi di questi giorni hanno interessato anche altre Regioni”.