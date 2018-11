Calcio a 7: Il Veliero vince in sofferenza sul Napoli Maremma, Zerbini lancia gli Amatori

GROSSETO – Due partite tiratissime nel quinto turno di Coppa Italia over 35 di calcio a 7 Csen. Si sono giocate due gare nel quinto turno della competizione, per due vittorie sofferte di Amatori Grosseto e Ristorante Il Veliero.

Nel girone B della competizione, vittoria e primato oramai blindato per il Ristorante Il Veliero che batte 5-3 il Napoli Maremma salendo a 15 punti. La squadra orbetellana però deve impegnarsi per avere la meglio del team di militari del Savoia che si erano portati anche sul 3-3. Decisive per la vittoria finale dei lagunari le doppiette di Wongher e Podestà. Inutile la doppietta di D’Andrea per il Napoli Maremma. Successo sofferto anche per gli Amatori Grosseto (3-2) sul Panificio Arzilli. Gli Amatori si aggrappano a Zerbini, autore di due reti, per avere la meglio dei biancoverdi.

La classifica del girone A: Finanzia e Friends 9, La Stecca, 3, Veterani Sportivi, Panetteria Maremma 1. La classifica del girone B: Ristorante Il Veliero 15, Panificio Arzilli 3, Napoli Maremma 3, Amatori Grosseto 3.

PANIFICIO ARZILLI: Pastorelli, Lozzi, Lato, Narducci, Notaro, Parricchi, Condomitti, Hoxha.

AMATORI GROSSETO: Zenere, Guerra, Salvafondi, Silvestre, Zerbini, Blanchi, Contri.

Marcatori: 2 Parricchi; 2 Zerbini, Blanchi.

NAPOLI MAREMMA: Iezzi, Schiattarella, Di Lorenzo, Palmieri, Bertolini, Manzo, D’Andrea, Leonetti.

RISTORANTE IL VELIERO: Di Roberto, Nannini, Wongher, Di Tonno, Monaci, Benocci, Bruni, Podestà, Baggiani.

MARCATORI: Palmieri, 2 D’Andrea; 2 Wongher, 2 Podestà, Benocci.