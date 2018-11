Bevono alcolici alla festa e si sentono male: due minorenni in ospedale

GROSSETO – «La Polizia municipale ha effettuato un controllo ieri sera dalle 23 al casale Santo Stefano al bivio per Principina mare, dove era in corso una festa a cui partecipavano circa 300 persone, con musica e somministrazione di alcolici» a farlo sapere il Comune di Grosseto.

«Due minori sono stati portati al pronto soccorso per lo stato in cui si trovavano in seguito all’assunzione di bevande alcoliche – prosegue la nota – la festa è stata interrotta e il deflusso dei partecipanti è stato regolare.

Sono in corso accertamenti per stabilire chi abbia materialmente somministrato le bevande alcoliche ai minori e per le verifiche sui titoli abilitativi necessari per l’evento».