Apre la caccia al cinghiale: «Attenzione al maltempo. Rispettare le norme di sicurezza»

GROSSETO – Un appello alla prudenza in considerazione dell’allerta meteo arancione emessa dalla Sala Operativa della Protezione Civile regionale, e al rispetto delle norme di sicurezza. Lo fa l’assessore regionale ad agricoltura e foreste in vista dell’apertura della caccia al cinghiale.

“All’avvio della caccia in braccata al cinghiale – dice Remaschi – faccio un invito alla prudenza vista l’allerta meteo arancione che riguarda soprattutto la zona meridionale della regione. Invito per questo tutti i cacciatori ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dalla Protezione Civile, per queste circostanze, a tutti i cittadini. Inoltre raccomando ai cacciatori, impegnati nella caccia tradizionale al cinghiale, di osservare con attenzione le norme di sicurezza. Invito ad una scrupolosa osservanza che sottolineo specialmente in giornate di avverse condizioni meteo come quella che si prospetta domani”.