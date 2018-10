Tre giorni senza luce elettrica «Non abbiamo acqua calda e riscaldamento»

GROSSETO – «Dalle 15 del 29 ottobre siamo senza la luce elettrica» la segnalazione arriva da alcuni cittadini che vivono in strada san Luigi nella zona della Rugginosa a Grosseto. «Il distributore Enel distribuzione continua a cambiare l’orario di risoluzione del guasto (ben cinque volte): ore 20 del 29, ore 8 del 30, ore 12 del 30, ore 20 del 30, ore 23 del 30. Adesso la ‘previsione’ è per il 31ottobre alle 13. Totalizzando così almeno 46 ore in cui le famiglie si trovano senza acqua calda, riscaldamento e possibilità di usare i frigoriferi, con il conseguente danno/spreco del cibo che ci era contenuto».

«Un comportamento di questo tipo è a dir poco inverosimile, soprattutto perché non vengono fornite informazioni neanche sull’entità del danno, che consentirebbero di potersi organizzare anche solo per le primarie esigenze umane (doccia…). Ad aggravare la situazione anomala la constatazione che nello stesso condominio alcune utenze non riscontrano più problemi ed altre sì. Senza alcuna logica apparente. Il timore inoltre è anche che l’approssimarsi del ponte festivo, ritardi ulteriormente la riparazione».

Un problema che sta interessando anche altre zone della provincia: «Tra il comune di Campagnatico e Scansano ci sono diverse aziende agricole e diverse abitazioni che non hanno corrente dalle 3 di lunedì pomeriggio; nonostante i continui richiami l’Enel non è ancora intervenuta. Due volte hanno affermato che la corrente sarebbe arrivata entro una certa ora e non è successo, ed ora non rispondono più nemmeno al centralino».