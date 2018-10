Sportello Inps a rischio: «Chiusura inaccettabile, fornisce servizi a oltre 50mila utenti»

ORBETELLO – «Inaccettabile la chiusura dell’agenzia Inps di Orbetello. A rischio servizi per oltre 50.000 utenti della zona Sud» a dirlo, in una nota, è la segreteria dello Spi Cgil territoriale.

«Lo Spi Cgil di Grosseto – sottolinea la nota – è fortemente preoccupata per le conseguenze che in Maremma e sull’Amiata potrebbe avere l’applicazione della circolare Inps numero 96 del 21settembre scorso, che prevede la chiusura delle agenzie del territorio che non corrispondono a un’utenza inferiore ai 60.000 abitanti. In applicazione degli oramai noti criteri di “risparmio”, infatti, ad essere a rischio è l’agenzia Inps di Orbetello, dove anche l’amministrazione comunale si sta attivando per scongiurarne la chiusura, dichiarandosi disponibile a rinunciare all’introito dell’affitto».

«Per lo Spi Cgil, la sede Inps di Orbetello rimane un presidio importante e necessario per i residenti nella zona sud della provincia – prosegue la nota – con un’utenza di oltre 50.000 persone su un territorio che comprende otto Comuni. Presidio che è indispensabile a garantire il servizio alla comunità e per i nostri anziani.

Con l’eventuale chiusura assisteremmo all’ulteriore progressiva riduzione di centri erogatori di servizi essenziali, soprattutto per le categorie più deboli come anziani e invalidi».

«Come sindacato dei pensionati della Cgil, pertanto – conclude lo Spi – invitiamo le istituzioni locali e le comunità ad attivarsi per difendere la presenza di un ufficio che gestisce prestazioni fondamentali per la cittadinanza».