Oltre 20 opportunità di lavoro nel turismo: le offerte dell’Ente bilaterale

GROSSETO – Le aziende che operano nel campo del turismo cercano personale. Ecco le offerte per la Maremma. Per info: Ebtt Ente bilaterale turismo via Monte Cengio, 13/15 – 58100 Grosseto telefono 0564.416375 fax 0564.416375 mail grosseto@ebt.toscana.it oppure mercatolavoro@ebt.toscana.it referente Francesca Tommasini. Orario di apertura lunedì martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Pubblico esercizio a Grosseto ricerca una cameriera di sala max 29 anni come extra (9984) e un aiuto cuoca personale abbastanza giovane con esperienza (cod 9985)

Struttura alberghiera nelle zona dell’Amiata ricerca un cameriere di sala con esperienza nel settore inglese discreto (cod 10025) un segretario/a ricevimento cassa inglese buono esperienza di almeno due stagioni in strutture di medio/alto livello contratto stagionale con possibilità di annuale (cod 10026)

Struttura alberghiera a 30km da Grosseto ricerca un cuoco con esperienza pluriennale di piatti di terra della cucina toscana e anche piatti di pesce contratto a tempo indeterminato con possibilità di alloggio (cod 10036) e un aiuto cuoco/a con esperienza nel settore si offre sempre vitto e alloggio (cod 10037)

Struttura alberghiera nelle vicinanze di Grosseto ricerca una cameriera ai piani (cod 10047) con esperienza nel settore orario di mattina pat b automunita part time 18h

Pubblico esercizio nella zona di Monte Argentario ricerca un cuoco/a con esperienza nel settore orario spezzato per il periodo invernale per i weekeend , le festività e i mesi di ottobre e novembre personale della zona o zone limitrofe (cod 1055) e un cameriere/a di sala con esperienza nel settore orario serale (cod 1056)personale della zona o zone limitrofe .

Pubblico esercizio a Grosseto ricerca una barista preferibile con minima esperienza di cocktails di base orario part time (24h settimanali) e orario serale personale abbastanza giovane (cod 10073)

Struttura alberghiera a Grosseto ricerca camerieri (10069) di sala personale giovane con minima esperienza , un maitre(10074) con esperienza pluriennale nel settore e conoscenza lingua inglese buona e uno chef de rang (cod 1075)personale abbastanza giovane con esperienza nel settore

Pubblico esercizio nella zona di albinia ricerca un cuoco/a con esperienza nel settore orario spezzato e un cameriere specializzato con esperienza nel settore orario spezzato da novembre 2018 pat b automuniti personale abbastanza giovane (cod 10081 e 10082)

Stabilimento balneare nelle vicinanze di Grosseto ricerca una cuoca con esperienza nel settore di cucina di pesce per il periodo invernale il sabato full time e la domenica a pranzo più il periodo delle festività di capodanno e natale poi la stagione da pasqua a settembre (cod 10099)

Struttura alberghiera a follonica ricerca per la prossima stagione da marzo 2019 un food and beverage manager con esperienza pluriennale nel settore laura din in economia conoscenza inglese e tedesco e programmi informatici di uso comune , un maitre di sala con esperienza nel settore diploma alberghiero inglese e tedesco personale abbastanza giovane e un capo barman diploma alberghiero inglese e tedesco programmi informatici personale abbastanza giovane per tutte e tre le figure si offre vitto e alloggio (cod 1100 10101 e 10102 )

Struttura extra alberghiera nelle vicinanze di Grosseto ricerca un cameriere/a di sala con esperienza per i mesi invernali solo per i week end , feste natalizie fino alla befana poi per la stagione 2019 pat b automunito esperienza di menu alla carta e conoscenza almeno scolastica della lingua inglese (cod 10115)

Pubblico esercizio nelle vicinanze di Grosseto ricerca un cameriere/a di sala part time solo serale pat b automunito personale giovane (cod 10113)

Struttura extra alberghiera nelle vicinanze di Grosseto ricerca un cuoco o aiuto cuoco con esperienza pluriennale da dicembre 2018 per le festività e i weekeend poi full time orario spezzato pat b automunito personale abbastanza giovane (cod 10112)

struttura alberghiera a grosseto ricerca una persona in grado di gestire in maniera autonoma il piccolo bar interno esperienza sia di caffetteria , preferibili anche cocktails di base, e preparazione piccole e veloci di ristorazione in cucina con minima esperienza di sala . richiesta attestato haccp e conoscenza di una lingua straniera tra inglese e tedesco preferibile uso pc . Inizialmente contratto part time di 30 da svolgersi nell’orario 18.00-22.00 e una o due volte a settimana la mattina turno colazioni 7.00-11.00 contratto a tempo determinato da ottobre a giugno con possibilità di lavorare tutto l anno da novembre 2018 (cod 10107)

struttura alberghiera nelle vicinanze di Grosseto ricerca per la prossima stagione da aprile 2019 un portiere di notte con esperienza nel settore e conoscenza almeno discreta della lingua inglese (cod 10106)