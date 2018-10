GROSSETO – I Vigili del fuoco ancora al lavoro su tutto il territorio a causa dell’emergenza maltempo: in questo momento uomini e mezzi sono impegnati a Grosseto per mettere in sicurezza un tetto e a Follonica per un albero che si è appoggiato su una casa.

A Follonica l’intervento è in via dei Tigli, a Grosseto in via Sordi, dove i Vigili del fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza i tetti di cinque palazzi e le tegole che, a causa del forte vento, risultano pericolose.

Le squadre stanno intervenendo con l’ausilio dell’autoscala e dell’autogrù, ma i Vigili del fuoco saranno impegnati ancora in molti interventi, in quanto le richieste di soccorso in attesa sono attualmente 243.