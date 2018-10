Maltempo, sindaco Morini: «Grazie a tutti coloro che hanno dato il proprio contributo per tornare alla normalità»

GROSSETO – Il sindaco di Manciano Mirco Morini in riferimento all’allerta meteo che ha interessato in questi giorni il territorio comunale di Manciano intende esprimere i suoi ringraziamenti. “Il maltempo di domenica e lunedì – parla il sindaco – ha causato numerosi danni e ha creato numerosi disagi alla popolazione ma vorrei esprimere il mio più sentito ringraziamento alle persone che hanno lavorato giorno e notte per monitorare e mettere in sicurezza Manciano e le sue frazioni. Grazie a tutti i volontari della Protezione civile Misericordia di Manciano, a tutti i dipendenti del Comune, alla Polizia municipale, ai Carabinieri, ai vigili del fuoco, alla Provincia di Grosseto, all’unione dei Comuni e soprattutto ai cittadini che volontariamente, con i propri mezzi, hanno dato il proprio contributo e supporto per agevolare le operazioni che hanno consentito di tornare alla normalità nel più breve tempo possibile dopo le difficoltà di questi giorni legate al maltempo.