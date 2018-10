Maltempo, lettera aperta dei diportisti: “Un grazie di cuore a gli ormeggiatori e alla dirigenza del Marina di Scarlino”

SCARLINO – E’a nome di tutti i diportisti aderenti all’associazione Gli Amici del Porto , che il Presidente Maurizio Sparpagli, ha scritto una lettera di ringraziamento ai vertici della Marina di Scarlino – per il lavoro svolto dagli Ormeggiatori del Porto, durante l’eccezionale ondata di maltempo.

“Le condizioni meteo avverse,di portata straordinaria per il Mediterraneo , rischiavano di provocare -come e’ avvenuto in altre realtà a noi vicine – danni ingenti a tutta la flotta di imbarcazioni ormeggiate all’interno della Marina di Scarlino” – ha scritto Sparpagli. “Le raffiche di vento ad oltre 60 nodi a tratti anche superiori, hanno flagellato tutta la nostra costa , provocando la caduta di alberi lungo il litorale di Follonica e mettendo a rischio la tenuta degli ormeggi delle barche; piccole o grandi che fossero”. “L’opera degli ormeggiatori che per due notti hanno presidiato il porto, intervenendo laddove il maltempo creava situazioni critiche, ha invece scongiurato danni ingenti”.

“Il team guidato dall’amministrato Claudio Cilemmi, al quale va il mio personale plauso da condividere ovviamente con i suoi uomini schierati sul campo, ha dato prova di grande spirito di squadra e di capacità operative non comuni. Ora che il peggio sembra passato, anche se il pesante vortice di bassa pressione pare non voler lasciare definitivamente la nostra penisola, mi e’ sembrato davvero doveroso esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno operato per salvaguardare l’integrità della Marina di Scarlino e di tutte le nostre imbarcazioni”.