Maltempo, il Comune invita i cittadini a documentare i danni: «Le segnalazioni in seguito»

GROSSETO – «In seguito all’evento calamitoso che ha colpito il territorio comunale di Grosseto lunedì 29 e martedì 30 ottobre, sono state avviate le procedure per la richiesta dello stato di calamità naturale. In attesa di ulteriori sviluppi, si invitano i cittadini che avessero subito danni a beni propri a documentare compiutamente l’eventuale danno subito» a dirlo è il Comune in una nota

«Le segnalazioni – chiarisce la nota – potranno essere inoltrate successivamente, secondo le modalità stabilite nel documento Regionale che decreterà lo stato di calamità naturale. E che saranno rese note attraverso i canali di comunicazione dell’Ente».