L’apetto finisce fuori strada e si ribalta: il conducente rimane incastrato

PUNTA ALA – Incidente stradale, intorno alle 14,27, sulla strada provinciale al chilometro 161 in località Punta Ala: un uomo alla guida di un motocarro è finito fuori strada, il mezzo si è ribaltato e il conducente è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.

Sul posto per soccorrere l’uomo, 50 anni di Castiglione della Pescaia, sono intervenuti i Vigili del fuoco che lo hanno estratto e consegnato al personale medico del 118.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale Misericordia di Grosseto, dove si trova tutt’ora ricoverato.

Sul posto anche i Carabinieri.

Nell’incidente non sarebbero coinvolti altri mezzi, l’uomo non risulta in pericolo di vita.