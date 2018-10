La Provincia vende i gioielli di famiglia: tra cantieri e terreni ecco cosa mette in vendita

GROSSETO – Ammonta a 9 milioni e 530mila euro la stima per i beni in località il Padule, a Grosseto, e all’Argentario che la Provincia ha deciso di mettere in vendita. Nel dettaglio, si tratta di alcuni terreni e di un cantiere navale pervenuti nel patrimonio dell’Ente a seguito del cosiddetto federalismo demaniale e, per quelli sui quali sussistano contratti di diversa tipologia, sarà riconosciuto il diritto di prelazione a parità di offerta al soggetto titolare del contratto.

Il 25 per cento delle risorse nette derivanti dall’alienazione di questi immobili dovrà essere destinato all’Erario dello Stato; la restante parte delle somme che saranno incamerate verrano destinate a finanziare investimenti pubblici di competenza della Provincia.

“Pur di mettere in cantiere gli interventi necessari al territorio, siamo pronti a dismettere i nostri beni – spiega Antonfrancesco Vivarelli Colonna, presidente della Provincia di Grosseto -. Da mesi ormai denunciamo strenuamente il pericolo costante per i cittadini che percorrono le nostre strade e studiano nelle nostre aule le cui manutenzioni diventano sempre più difficili da garantire. Ma, come nostra consuetudine, oltre alla denuncia ci impegniamo nella soluzione dei problemi. Questo di oggi è un esempio chiaro: utilizzeremo le risorse provenienti dalle alienazioni per interventi sulla viabilità e sull’edilizia scolastica”.